台湾央行:总裁赴立法院说明人民币相关事宜,但避谈人事案

美国个股：通用汽车拒绝将公司普通股分为两级的提议
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
路透台北2月1日 - 台湾央行总裁彭淮南周四晚间表示,因立法委员强烈建议今年农历春节前台湾应开放人民币业务,因此他赴立法院与立法委员见面商谈相关事宜.只是有关近期盛传他要退休的人事案,彭淮南并未正面回应,只指出是与立法委员间"私下交换意见".
周四傍晚两位立法委员指出,央行总裁彭淮南向他们表示,"任期到了,想休息".
彭淮南说,"我们(和立法委员针对人事案)是私下交换意见,基于礼貌、彼此间的尊重,我们私下交换,就是这样."
彭淮南今年74岁,他央行总裁任期至今年2月25日结束.台湾央行总裁为五年一任任,由总统派令,不受总统四年任期的影响.
台湾总统马英九周四于一场媒体聚会中,针对外界甚嚣尘上的行政院长及央行总裁即将更换传闻表示一切观察评估中.
彭淮南系于在前总裁许远东于1998年华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间历经李登辉、陈水扁以及马英九三任总统.
立法委员费鸿泰则表示,周四午后曾与中央银行总裁碰过面,"他看起来心情很好."他表示,彭淮南赴立法院与立法委员沟通日本近期货币贬值的情势,以及对于台湾的影响,期间彭淮南并未对他的人事令发表任何意见.
台湾央行一向被视为独立机关,彭淮南任内尽管几度国际油价飙涨,但台湾并未发生严重的通膨危机,这也是彭淮南民调支持度高居不坠的原因之一.
台湾政坛先前也传出历任总统有意延揽他入阁的声音,但彭淮南一向以"总裁是最后一项公职"的答案,婉拒了外界的猜测.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,494 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超5,804 3月30日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +1.7% (较前月) --
* 美元跌至四个半月低点后回稳 * 英国触发里斯本条约第50条前欧元和英镑下滑 (新增文末表格) 路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性则打压 欧洲货币。 美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。 数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。 美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。 美元指数 尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。 “消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corpo rate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。 另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触 及低点后出现了一些反弹。” 不过分析师表