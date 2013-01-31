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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 07:41 BJT

台湾央行:总裁赴立法院说明人民币相关事宜,但避谈人事案

路透台北2月1日 - 台湾央行总裁彭淮南周四晚间表示,因立法委员强烈建议今年农历春节前台湾应开放人民币业务,因此他赴立法院与立法委员见面商谈相关事宜.只是有关近期盛传他要退休的人事案,彭淮南并未正面回应,只指出是与立法委员间"私下交换意见".

周四傍晚两位立法委员指出,央行总裁彭淮南向他们表示,"任期到了,想休息".

彭淮南说,"我们(和立法委员针对人事案)是私下交换意见,基于礼貌、彼此间的尊重,我们私下交换,就是这样."

彭淮南今年74岁,他央行总裁任期至今年2月25日结束.台湾央行总裁为五年一任任,由总统派令,不受总统四年任期的影响.

台湾总统马英九周四于一场媒体聚会中,针对外界甚嚣尘上的行政院长及央行总裁即将更换传闻表示一切观察评估中.

彭淮南系于在前总裁许远东于1998年华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间历经李登辉、陈水扁以及马英九三任总统.

立法委员费鸿泰则表示,周四午后曾与中央银行总裁碰过面,"他看起来心情很好."他表示,彭淮南赴立法院与立法委员沟通日本近期货币贬值的情势,以及对于台湾的影响,期间彭淮南并未对他的人事令发表任何意见.

台湾央行一向被视为独立机关,彭淮南任内尽管几度国际油价飙涨,但台湾并未发生严重的通膨危机,这也是彭淮南民调支持度高居不坠的原因之一.

台湾政坛先前也传出历任总统有意延揽他入阁的声音,但彭淮南一向以"总裁是最后一项公职"的答案,婉拒了外界的猜测.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)

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