标题新闻: 美国第四季雇用成本上升0.5%,符合路透调查分析师预估

****美国与加拿大经济指标预测--3月29日-4月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月29日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 406.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,366.1 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 106.4 成屋待完成销售(较前月) +2.4% -2.8% 3月30日(四) 1230 美国企业获利 第四季初值
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以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月29日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 406.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,366.1 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 106.4 成屋待完成销售(较前月) +2.4% -2.8% 3月30日(四) 1230 美国企业获利 第四季初值
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 0600 德国进口物价(较前月) 2月 +0.3% +0.9% (较上年同期) +7.0% +6.0% 0645 法国消费者信心指数 3月 100 100 0800 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 2月 -- 正1.43 0800 瑞士ZEW投资者信心指数
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。