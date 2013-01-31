投行观点: 加拿大皇家银行将Research In Motion 目标价从19美元下调至18美元

****美国与加拿大经济指标预测--3月29日-4月5日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月29日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 406.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,366.1 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 106.4 成屋待完成销售(较前月) +2.4% -2.8% 3月30日(四) 1230 美国企业获利 第四季初值