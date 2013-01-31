版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 31日 星期四 22:40 BJT

美国热股: 高通上扬逾5%,因第一季财报超预期和上调全年财测

路透1月31日 - 美国手机芯片制造商高通(Qualcomm) 周三公布的会计年度第一季获利和营收优于分析师预期,且上调2013年财测目标,指因智能手机和高速无线服务的需求不断上升..

高通周四早盘劲扬5.46%,报67美元.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐