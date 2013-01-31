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市场报道 | 2013年 1月 31日 星期四 22:56 BJT

美国热股: Under Armour大涨逾5%,受季度获利连续九次超预期提振

路透1月31日 - 运动服饰制造商Under Armour 公布的季度获利优于预期,为连续第九次超出预期,因防水服装和运动鞋款式增加,在假日季期间内吸引到更多消费者.

Under Armour周四早盘劲升6.52%,报51.27美元.(完)

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