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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 06:54 BJT

纽约汇市:欧元兑美元录得逾一年最佳月度表现,市场关注美国就业数据

今日       上日       当日     今年以来    2012年
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 欧元/美元                        1.3578     1.3567      +0.08      +2.91     1.3194
 美元/日圆                         91.72      91.07      +0.71      +5.74      86.74
 欧元/日圆                        124.49     123.56      +0.75      +8.77     114.45
 美元/瑞郎                        0.9097     0.9107      -0.11      -0.63     0.9155
 英镑/美元                        1.5854     1.5800      +0.34      -2.44     1.6251
 美元/加元                        0.9969     1.0012      -0.43      +0.48     0.9921
 澳元/美元                        1.0422     1.0415      +0.07      +0.28     1.0393
 欧元/瑞郎                        1.2354     1.2356      -0.02      +2.31     1.2075
 欧元/英镑                        0.8563     0.8587      -0.28      +5.53     0.8114
 新西兰元/美元                    0.8387     0.8356      +0.37      +1.26     0.8283
 美元/挪威克朗                    5.4652     5.4728      -0.14      -1.76     5.5630
 欧元/挪威克朗                    7.4201     7.4261      -0.08      +1.09     7.3403
 美元/瑞典克朗                    6.3603     6.3462      +0.22      -2.13     6.4986
 欧元/瑞典克朗                    8.6369     8.6105      +0.31      +0.69     8.5777
                                                                                    
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为
 基准计算.
    
          
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 (编译 李军; 审校 张涛)

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