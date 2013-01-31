纽约汇市:欧元兑美元录得逾一年最佳月度表现,市场关注美国就业数据

美国个股：通用汽车拒绝将公司普通股分为两级的提议
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
今日 上日 当日 今年以来 2012年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3578 1.3567 +0.08 +2.91 1.3194 美元/日圆 91.72 91.07 +0.71 +5.74 86.74 欧元/日圆 124.49 123.56 +0.75 +8.77 114.45 美元/瑞郎 0.9097 0.9107 -0.11 -0.63 0.9155 英镑/美元 1.5854 1.5800 +0.34 -2.44 1.6251 美元/加元 0.9969 1.0012 -0.43 +0.48 0.9921 澳元/美元 1.0422 1.0415 +0.07 +0.28 1.0393 欧元/瑞郎 1.2354 1.2356 -0.02 +2.31 1.2075 欧元/英镑 0.8563 0.8587 -0.28 +5.53 0.8114 新西兰元/美元 0.8387 0.8356 +0.37 +1.26 0.8283 美元/挪威克朗 5.4652 5.4728 -0.14 -1.76 5.5630 欧元/挪威克朗 7.4201 7.4261 -0.08 +1.09 7.3403 美元/瑞典克朗 6.3603 6.3462 +0.22 -2.13 6.4986 欧元/瑞典克朗 8.6369 8.6105 +0.31 +0.69 8.5777 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为 基准计算. 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 张涛)
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,494 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超5,804 3月30日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +1.7% (较前月) --
* 美元跌至四个半月低点后回稳 * 英国触发里斯本条约第50条前欧元和英镑下滑 (新增文末表格) 路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性则打压 欧洲货币。 美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。 数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。 美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。 美元指数 尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。 “消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corpo rate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。 另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触 及低点后出现了一些反弹。” 不过分析师表