韩国数据: 1月制造业PMI小幅下滑至49.9,再度跌回萎缩领域

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
与此同时,Markit表示1月新出口订单分项经季节调整后升至51.3,高于12月的48.9,也是2012年5月以来首次来到扩张领域.
新出口订单分项指数改善,显示全球需求复苏增强.智能手机、汽车、船舶和电子产品的全球主要供应商中,有一些是韩国厂商.
韩国分析师和政府官员估计,韩元兑主要货币,特别是兑日圆快速升值对出口造成的立即影响将非常有限.上述订单数据支持这种看法.
外界普遍认为,第三季末韩国经济已出现转折,但决策者和分析师都预测复苏将极为缓慢,因为发达经济体仍在挣扎.(完) (编译 张若琪; 审校 戴素萍/张涛)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。