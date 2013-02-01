韩国数据: 1月制造业PMI小幅下滑至49.9,再度跌回萎缩领域

与此同时,Markit表示1月新出口订单分项经季节调整后升至51.3,高于12月的48.9,也是2012年5月以来首次来到扩张领域.

新出口订单分项指数改善,显示全球需求复苏增强.智能手机、汽车、船舶和电子产品的全球主要供应商中,有一些是韩国厂商.

韩国分析师和政府官员估计,韩元兑主要货币,特别是兑日圆快速升值对出口造成的立即影响将非常有限.上述订单数据支持这种看法.