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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 06:40 BJT

****澳新经济指标预测--2月1日-2月8日****

路透2月1日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    * 1月28日当周

 2月1日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲生产者物价指数(PPI)(较前          第四季          +0.4%      +0.6%
           季)                                                          
                           (较上年同期)                          +1.3%      +1.1%
 
  2月4日当周
    
 2月3日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2330      澳洲TD-MI通胀指标                        1月             --      +0.4%
 
 2月4日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲建筑许可                            12月             --      +2.9%
 0030      澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)              1月             --      -0.4%
                  网络招聘广告(较前月)                              --      -3.9%
 2145      新西兰劳工成本指数(较前季)            第四季          +0.5%      +0.5%
                劳工成本指数(前上年同期)         第四季          +1.9%      +2.1%
       
 2月5日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲房价指数                          第四季             --      +0.3%
 0030      澳洲商品服务贸易收支(亿澳元)            12月             --  逆差26.37
                     进口                                           --      +2.0%
                     出口                                           --      +1.0%
 0330      澳洲央行利率决议                         2月             --      3.00%
    
 2月6日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲零售销售(较前月)                    12月             --      -0.1%
                                                 第四季             --      -0.1%
 2145      新西兰HLFS失业率                      第四季           7.1%       7.3%
                就业增长(较前季)                                 +0.4%      -0.4%
                就业参与率                                       68.5%      68.4%
   
 2月7日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 0030      澳洲就业人数(万人)                       1月             --   减少0.55
              全职就业人数(万人)                                    --   减少1.38
              就业参与率                                            --      65.1%
              失业率                                                --       5.4%
       
 2月7-12日
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2100      新西兰房地产协会(REINZ)房价指            1月             --      -0.6%
           数(较前月)                                                   
                                                                    --      +6.7%
             (较上年同期)                                               
 
    2月8日(五)
    暂无重要经济数据公布.(完)

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