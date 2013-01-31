澳新经济指标预测--2月1日-2月8日****

美国个股：通用汽车拒绝将公司普通股分为两级的提议
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
路透2月1日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月28日当周 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前 第四季 +0.4% +0.6% 季) (较上年同期) +1.3% +1.1% 2月4日当周 2月3日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲TD-MI通胀指标 1月 -- +0.4% 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲建筑许可 12月 -- +2.9% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 1月 -- -0.4% 网络招聘广告(较前月) -- -3.9% 2145 新西兰劳工成本指数(较前季) 第四季 +0.5% +0.5% 劳工成本指数(前上年同期) 第四季 +1.9% +2.1% 2月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲房价指数 第四季 -- +0.3% 0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 12月 -- 逆差26.37 进口 -- +2.0% 出口 -- +1.0% 0330 澳洲央行利率决议 2月 -- 3.00% 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲零售销售(较前月) 12月 -- -0.1% 第四季 -- -0.1% 2145 新西兰HLFS失业率 第四季 7.1% 7.3% 就业增长(较前季) +0.4% -0.4% 就业参与率 68.5% 68.4% 2月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 -- 减少0.55 全职就业人数(万人) -- 减少1.38 就业参与率 -- 65.1% 失业率 -- 5.4% 2月7-12日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指 1月 -- -0.6% 数(较前月) -- +6.7% (较上年同期) 2月8日(五) 暂无重要经济数据公布.(完)
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,494 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超5,804 3月30日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +1.7% (较前月) --
* 美元跌至四个半月低点后回稳 * 英国触发里斯本条约第50条前欧元和英镑下滑 (新增文末表格) 路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性则打压 欧洲货币。 美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。 数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。 美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。 美元指数 尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。 “消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corpo rate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。 另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触 及低点后出现了一些反弹。” 不过分析师表