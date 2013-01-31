版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 06:22 BJT

****日韩经济指标预测--2月1日-2月8日****

路透2月1日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
   
  1月28日当周
 
 1月31日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2300      韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)                1月          +0.6%         +0.2%
                               (较上年同期)                            +1.6%         +1.4%
 2330      日本所有家庭支出(较上年同期)                  12月          -0.3%         +0.2%
                        (较前月)                                       -0.6%         -0.1%
 2330      日本求才求职比                                12月           0.80          0.80
 2330      日本失业率                                    12月           4.1%          4.1%
 
 2月1日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0000      韩国出口(较上年同期)                       1月初值         +10.6%         -5.7%
              进口(较上年同期)                                         +2.4%         -5.2%
              贸易收支(亿美元)                                            --      顺差19.2
 0000      韩国汇丰/MARKIT制造业指数                      1月             --         50.08
 
  2月4日当周
 2月4日(一)
 暂无重要经济数据公布
    
 2月5日(二)
 暂无重要经济数据公布
   
 2月6-7日
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本外汇储备(亿美元)                         1月底             --        12,681
      
 2月6日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                      前周             --     买超6,631
              外资投资日本股市(亿日圆)                                    --     买超2,486
 2350      日本机械订单(较前月)                          12月             --         +3.9%
              机械订单(较上年同期)                                        --         +0.3%
      
 2月7日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本同时指标(较前月)                          12月             --          -0.6
              领先指标(较前月)                                            --          -0.9
 2350      日本银行放款余额(较上年同期)                   1月             --         +1.2%
 2350      日本未经季节调整经常帐(较上年同期)            12月             --            --
              未经季节调整的经常帐(亿日圆)                                --     赤字2,224
       
 2月8日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 0500      日本服务业景气判断指数                         1月             --          45.8
  (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐