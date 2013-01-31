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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 06:35 BJT

《日本重要政经日程》--2月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月31日(四)

2330 - 12月所有家庭支出

2330 - 12月失业率

2月1日(五)

0220 - Denso Corp 公布第三季财报

0700 - 三菱UFJ金融集团 公布第三季财报

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

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中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译: 孙茉莉; 审校 张涛)

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