版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 07:21 BJT

全球航运: 波罗的海乾散货运价指数连跌九日,因船运活动淡静

路透1月31日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四连续第九个交易日下跌,因船运活动淡静.

波罗的海乾散货运价指数下跌0.91%,至760点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数 下跌9点或0.61%,至1,468点.日均获利减少31美元,至7,468美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

运输经纪商Fearnleys在一份报告中称,因大西洋向太平洋的航运运输需求相对少,两地区船吨数量激增.

过去几天,降雨一直抑制铁矿石主要产国澳洲和巴西的船运活动.

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌1.88%,至670点,连续第13个交易日下跌.日均获利下降97美元至5,365美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭或谷物.

超灵便型船舶日均获利下降39美元至7,155美元.灵便型船舶日均获利下降87美元,至6,802美元(完) (编译 王丽鑫; 审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐