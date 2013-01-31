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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 07:20 BJT

全球外汇市场2月1日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月31日(四)

2300 - 日本12月建筑订单与加班工资

2330 - 日本12月所有家庭支出

2330 - 日本12月失业率与求才/求职比

2月1日(五)

-- - 第11届欧洲金融服务大会在布鲁塞尔举行

-- - 日本央行副总裁山口广秀讲话

0030 - 澳洲第四季生产者物价指数(PPI)

0730 - 瑞典1月制造业采购经理人指数(PMI)

0800 - 挪威1月PMI

0830 - 瑞士1月PMI

0843 - 意大利1月Markit/ADACI制造业PMI

0848 - 法国1月Markit制造业PMI

0853 - 德国1月Markit/BME制造业PMI

0858 - 欧元区1月Markit制造业PMI

0900 - 意大利12月失业率

0900 - 挪威1月失业率

0928 - 英国1月Markit/CIPS制造业PMI

1000 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)1月初值

1000 - 欧元区12月失业率

1330 - 美国1月非农就业报告

1330 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利讲话

1358 - 美国Markit制造业PMI 1月终值

1455 - 路透/密西根大学美国消费者信心指数1月终值

1500 - 美国1月供应管理协会(ISM)制造业指数

1500 - 美国12月建筑支出

1530 - 美国ECRI一周领先指标

-- - 美国1月汽车销量

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (翻译 张荻; 审校 张涛)

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