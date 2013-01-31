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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 07:51 BJT

东京汇市: 日圆兑美元和欧元跌至数年低点,关注中国制造业PMI

欧元涨势打压美元指数 跌至一个月低点79.133,徘徊在12月低点79.008上方.美元指数若跌破该位,可能会下探9月低点78.601.

交易商表示,月底美元卖盘是最近这轮走势的主要推手,但现在所有目光都聚焦在非农就业报告上.市场预期非农就业岗位将增加16万个,失业率料持稳于7.8%.

DailyFX汇率分析师David Song表示,若非农就业报告较为乐观,可能会为美联储缓步撤出宽松措施增加机率.

"随着美国经济走上更可持续的轨道,我们可能会看到越来越多美联储官员在'相当长一段时间内'维持高度宽松政策立场的意愿降低,"他说.

商品货币兑美元暂时回升.澳元兑美元 从一个月低点1.0380美元反弹至1.0433.(完)

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