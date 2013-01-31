《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月31日

美国个股：通用汽车拒绝将公司普通股分为两级的提议
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘 价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 54.93 -0.97 -1.74 962957 搜狐 47.88 -0.15 -0.31 307645 网易 46.42 -1.00 -2.11 696706 百度 108.30 -0.68 -0.62 2908759 亚信科技 10.98 +0.08 +0.73 101505 台湾 台湾积体电路 17.74 -0.06 -0.34 2705499 联电 1.96 -0.01 -0.51 311982 日月光 3.99 -0.17 -4.09 228000 硅品精密 5.13 -0.12 -2.29 1054497 和信超媒体 1.08 +0.03 +2.86 29918 友达 3.98 +0.03 +0.76 334626 中华电信 31.97 +0.15 +0.47 189780 台湾国际航电 37.89 -0.15 -0.39 1500519 香港 中国移动 54.70 -0.06 -0.11 85915 中国联通 15.99 +0.21 +1.33 254726 中国电信 54.65 +0.02 +0.04 22013 中芯国际 3.04 +0.02 +0.66 17416 电讯盈科 4.47 +0.09 +2.05 628 (整理 张涛; 审校 李爽)
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,494 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超5,804 3月30日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +1.7% (较前月) --
* 美元跌至四个半月低点后回稳 * 英国触发里斯本条约第50条前欧元和英镑下滑 (新增文末表格) 路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性则打压 欧洲货币。 美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。 数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。 美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。 美元指数 尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。 “消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corpo rate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。 另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触 及低点后出现了一些反弹。” 不过分析师表