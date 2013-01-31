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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 07:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月31日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘  
 价:                                                       
                                                                   
 公司名        股票代码       收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                               
 中国                                                      
 新浪                           54.93     -0.97     -1.74    962957
 搜狐                           47.88     -0.15     -0.31    307645
 网易                           46.42     -1.00     -2.11    696706
 百度                          108.30     -0.68     -0.62   2908759
 亚信科技                       10.98     +0.08     +0.73    101505
                                                                   
 台湾                                                      
 台湾积体电路                   17.74     -0.06     -0.34   2705499
 联电                            1.96     -0.01     -0.51    311982
 日月光                          3.99     -0.17     -4.09    228000
 硅品精密                        5.13     -0.12     -2.29   1054497
 和信超媒体                      1.08     +0.03     +2.86     29918
 友达                            3.98     +0.03     +0.76    334626
 中华电信                       31.97     +0.15     +0.47    189780
 台湾国际航电                   37.89     -0.15     -0.39   1500519
                                                                   
 香港                                                      
 中国移动                       54.70     -0.06     -0.11     85915
 中国联通                       15.99     +0.21     +1.33    254726
 中国电信                       54.65     +0.02     +0.04     22013
 中芯国际                        3.04     +0.02     +0.66     17416
 电讯盈科                        4.47     +0.09     +2.05       628
 
 (整理 张涛; 审校 李爽)

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