版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 07:27 BJT

表格: 外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超770万股

路透东京2月1日 - 以下为日本股市周五开市前,六家外资券商的下单情况:
                  
 日股(单位:百万股)
 
 买单               22.6
 卖单               14.9
    -----------------
 净买单              7.7
 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐