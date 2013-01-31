背景资料: 台湾新任行政院长江宜桦小档案

美国个股：通用汽车拒绝将公司普通股分为两级的提议
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
路透台北2月1日 - 台湾总统府周五证实将由副院长江宜桦接任行政院长一职,为台湾历来最年轻的行政院长.原行政院长陈冲以健康及家庭因素请辞获准,改任总统府资政.
以下为江宜桦的背景资料:
年龄:53岁,1960年出生
学历:美国耶鲁大学政治学博士
经历:中央研究院中山人文社会科学研究所助研究员、国立台湾大学政治学系副教授、教授、台大社会科学院副院长、教育部顾问、国立台湾大学副教务长兼教学发展中心主任等职
现任总统马英九竞选期间,江宜桦曾协助撰写政策白皮书,马政府执政后,江宜桦出任行政院研究发展考核委员会主任委员、之后转任内政部长,去年2月6日起担任行政院副院长迄今.(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 买超1,494 外资投资日股(亿日圆) -- 卖超5,804 3月30日(四) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- +1.7% (较前月) --
* 美元跌至四个半月低点后回稳 * 英国触发里斯本条约第50条前欧元和英镑下滑 (新增文末表格) 路透纽约3月28日 - 美元周二从四个半月低点回升，因一位美国联邦储备理事会(FED/ 美联储)决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性则打压 欧洲货币。 美联储副主席费舍尔在接受电视访问时表示，今年美国再加息两次看来“合理”。 数据显示美国消费者信心升至逾16年最高水准，对美元也有支撑作用。 美元兑多数主要货币在中午交易时段反弹，今日稍早为持平至下滑。 美元指数 尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。 “消费者信心改善，加上消费和支出增强，对美国经济成长前景利多。”Mizuho Corpo rate Bank汇市策略师Sireen Harajli表示。 另外，Harajli称，美元“在上周五医保议案被撤回后，昨日跌了不少，所以在周一触 及低点后出现了一些反弹。” 不过分析师表