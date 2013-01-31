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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 07:47 BJT

背景资料: 台湾新任行政院长江宜桦小档案

路透台北2月1日 - 台湾总统府周五证实将由副院长江宜桦接任行政院长一职,为台湾历来最年轻的行政院长.原行政院长陈冲以健康及家庭因素请辞获准,改任总统府资政.

以下为江宜桦的背景资料:

年龄:53岁,1960年出生

学历:美国耶鲁大学政治学博士

经历:中央研究院中山人文社会科学研究所助研究员、国立台湾大学政治学系副教授、教授、台大社会科学院副院长、教育部顾问、国立台湾大学副教务长兼教学发展中心主任等职

现任总统马英九竞选期间,江宜桦曾协助撰写政策白皮书,马政府执政后,江宜桦出任行政院研究发展考核委员会主任委员、之后转任内政部长,去年2月6日起担任行政院副院长迄今.(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)

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