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市场报道 | 2013年 2月 1日 星期五 08:39 BJT

****欧洲经济指标预测--2月1日-2月8日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

    * 1月28日当周

 1月31日-2月8日
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0800     英国Halifax房价指数(较前月)                 1月           --        +1.3%
                    三个月房价指数(较上年同期)      截至1月         --        -0.3%
 
 2月1日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0830     瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)              1月          50.5        49.5
 0843     意大利Markit/ADACI制造业PMI                 1月          47.4        46.7
 0848     法国Markit制造业PMI                         1月          42.9        42.9
 0853     德国Markit/BME制造业PMI                     1月          48.8        48.8
 0858     欧元区Markit制造业PMI                       1月          47.5        47.5
 0900     意大利失业率                                12月        11.2%       11.1%
 0928     英国Markit/CIPS制造业PMI                    1月          51.0        51.4
 1000     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年     1月初值       +2.2%       +2.2%
          同期)                                                             
 1000     欧元区失业率                                12月        11.9%       11.8%
 
    * 2月4日当周

 2月4日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0930     欧元区Sentix投资者信心指数                  2月         负3.0       负7.0
 0930     英国Markit/CIPS建筑业PMI                    1月           --         48.7
 1000     欧元区PPI(较上月)                           12月        +0.1%       -0.2%
          欧元区PPI(较上年同期)                                   +2.4%       +2.1%
 
 2月5日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0001     英国BRC同店零售销售(较上年同期)             1月           --        +0.3%
 0700     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                        12月          --      顺差29.46
 0843     意大利Markit/ADACI服务业PMI                 1月          45.7        45.6
 0848     法国Markit服务业PMI                         1月          43.6        43.6
          法国Markit综合PMI                                         --         42.7
 0853     德国Markit服务业PMI                         1月          55.3        55.3
 0858     欧元区Markit服务业PMI                       1月          48.3        48.3
          欧元区Markit综合PMI                                      48.2        48.2
 0928     英国Markit/CIPS服务业PMI                    1月           --         48.9
 1000     意大利CPI(较前月)                         1月初值       +0.2%       +0.2%
          意大利CPI(较上年同期)                                   +2.3%       +2.3%
          意大利HICP(较前月)                                      -1.8%       +0.3%
          意大利HICP(较上年同期)                                  +2.6%       +2.6%
 1000     欧元区零售销售(较前月)                      12月        -0.2%       +0.1%
          欧元区零售销售(较上年同期)                              -1.1%       -2.6%
 
 2月6日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 1100     德国工业订单                                12月        +0.5%       -1.8%
 
 2月7日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0645     瑞士消费者信心指数                         第一季         --         负17
 0745     法国贸易收支(亿欧元)                        12月        逆差43      逆差43
          法国进口(亿欧元)                                          --         408
          法国出口(亿欧元)                                          --         365
 0930     英国工业生产(较前月)                        12月          --        +0.3%
          英国工业生产(较上年同期)                                  --        -2.4%
          英国制造业产出(较前月)                                    --        -0.3%
          英国制造业产出(较上年同期)                                --        -2.1%
 0930     英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            12月          --       逆差45.2
          英国全球商品贸易收支(亿英镑)                              --       逆差91.6
 1100     德国工业生产(较前月)                        12月        +0.2%       +0.2%
 1200     英国央行量化宽松计划总规模(亿英镑)          2月         3,750       3,750
          英国央行利率决定                                        0.50%       0.50%
 1245     欧洲央行利率决定                            2月         0.75%       0.75%
 
 
 2月8日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值       前值
 0645     瑞士经季节调整失业率                        1月          3.1%        3.0%
 0700     德国经季节调整出口(较前月)                  12月        +1.2%       -3.4%
          德国经季节调整进口(较前月)                              +1.7%       -3.7%
 0700     德国经季节调整贸易收支(亿欧元)              12月       顺差146     顺差146
 0745     法国年内迄今预算(亿欧元)                    12月          --      赤字1,034
 0815     瑞士零售销售(较上年同期)                    12月        +2.0%       +2.9%
 0900     意大利工业生产(较前月)                      12月        -0.1%       -1.0%
          意大利工业生产(较上年同期)                              -7.3%       -7.6%
 (完)
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