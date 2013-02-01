欧洲经济指标预测--2月1日-2月8日****

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月28日当周 1月31日-2月8日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 1月 -- +1.3% 三个月房价指数(较上年同期) 截至1月 -- -0.3% 2月1日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 1月 50.5 49.5 0843 意大利Markit/ADACI制造业PMI 1月 47.4 46.7 0848 法国Markit制造业PMI 1月 42.9 42.9 0853 德国Markit/BME制造业PMI 1月 48.8 48.8 0858 欧元区Markit制造业PMI 1月 47.5 47.5 0900 意大利失业率 12月 11.2% 11.1% 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 1月 51.0 51.4 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年 1月初值 +2.2% +2.2% 同期) 1000 欧元区失业率 12月 11.9% 11.8% * 2月4日当周 2月4日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 负3.0 负7.0 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 1月 -- 48.7 1000 欧元区PPI(较上月) 12月 +0.1% -0.2% 欧元区PPI(较上年同期) +2.4% +2.1% 2月5日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 1月 -- +0.3% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 12月 -- 顺差29.46 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 1月 45.7 45.6 0848 法国Markit服务业PMI 1月 43.6 43.6 法国Markit综合PMI -- 42.7 0853 德国Markit服务业PMI 1月 55.3 55.3 0858 欧元区Markit服务业PMI 1月 48.3 48.3 欧元区Markit综合PMI 48.2 48.2 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 1月 -- 48.9 1000 意大利CPI(较前月) 1月初值 +0.2% +0.2% 意大利CPI(较上年同期) +2.3% +2.3% 意大利HICP(较前月) -1.8% +0.3% 意大利HICP(较上年同期) +2.6% +2.6% 1000 欧元区零售销售(较前月) 12月 -0.2% +0.1% 欧元区零售销售(较上年同期) -1.1% -2.6% 2月6日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1100 德国工业订单 12月 +0.5% -1.8% 2月7日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 瑞士消费者信心指数 第一季 -- 负17 0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 逆差43 逆差43 法国进口(亿欧元) -- 408 法国出口(亿欧元) -- 365 0930 英国工业生产(较前月) 12月 -- +0.3% 英国工业生产(较上年同期) -- -2.4% 英国制造业产出(较前月) -- -0.3% 英国制造业产出(较上年同期) -- -2.1% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 12月 -- 逆差45.2 英国全球商品贸易收支(亿英镑) -- 逆差91.6 1100 德国工业生产(较前月) 12月 +0.2% +0.2% 1200 英国央行量化宽松计划总规模(亿英镑) 2月 3,750 3,750 英国央行利率决定 0.50% 0.50% 1245 欧洲央行利率决定 2月 0.75% 0.75% 2月8日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0645 瑞士经季节调整失业率 1月 3.1% 3.0% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 +1.2% -3.4% 德国经季节调整进口(较前月) +1.7% -3.7% 0700 德国经季节调整贸易收支(亿欧元) 12月 顺差146 顺差146 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 12月 -- 赤字1,034 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 +2.0% +2.9% 0900 意大利工业生产(较前月) 12月 -0.1% -1.0% 意大利工业生产(较上年同期) -7.3% -7.6% (完)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。