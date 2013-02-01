台湾人事: 央行总裁彭淮南续任--联合报

路透台北2月1日 - 台湾行政院长陈冲确定换手由江宜桦接任,外界盛传陈冲将转任台湾央行总裁一职.不过,台湾本地媒体联合报周五表示,马英九总统希望彭淮南留任,彭淮南将于2月25日任期届满后,继续第四任任期.

台湾总统府发言人范姜泰基周五接受路透表示,央行总裁人事暂未能对外公布.

联合报并未引述特定的消息来源,仅引述执政党--国民党高层私下透露表示,彭淮南虽表达辞意,但马总统强力慰留,彭淮南已同意续任,央行总裁一任五年,他已"三连霸",将迈向第四任任期.

台湾央行总裁彭淮南周四下午赴立法院向立法说明有关人民币、日圆贬值等问题,有关近期盛传他要退休的人事案,彭淮南并未正面回应,只指出是与立法委员间"私下交换意见".

彭淮南今年74岁,本届央行总裁任期至今年2月25日结束.台湾央行总裁为五年一任任,由总统派令,不受总统四年任期的影响.

彭淮南系于在前总裁许远东于1998年华航飞机失事后,临危接下央行总裁一职,15年期间历经李登辉、陈水扁以及马英九三任总统.

彭淮南不只在民间声望极佳,国际金融机构Global Finance也连续八年给予他"A"级央行总裁的肯定,2009年他亦获The Banker1赞誉他为亚洲区最佳央行总裁.(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)