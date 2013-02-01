《中国报摘》--中国证券报2月1日

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--中国出台的加快发展现代农业,增强农村发展活力的若干意见提出,要着力构建新型农业经营体系,改革农村集体产权制度,有效保障农民财产权利.
* 其他:
--权威人士透露,因时机不成熟,有关部门暂缓推进房产税试点扩大.但对于一线城市来说,今年楼市调控政策收紧仍是大方向.具体调控政策工具会重点考虑房贷政策及房产税之外的其他税收政策.
--中国证券投资者保护基金公司最新调查显示,1月投资者信心总指数为62.8,环比上升24.36%,创2011年4月以来新高.
--证监会最新数据显示,1月基金公司共提交26只基金产品募集申请.当月以简易程序快速审核的常规基金产品19只,常规审核产品七只;另外,有六家基金公司处于审核或待成立状态,加上去年底已有的77家基金公司,基金公司数量未来有望突破80家.
--超日太阳 称,此前控股股东倪开禄及其女儿与青海省木里煤业开发集团转让公司股权事宜,仅为转让意向书,属框架性、意向性约定,不具有法律效力,谈判过程中随时可能终止;并且目前该公司流动性困难并未得到缓解,大量的逾期银行贷款,主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转.
--北京市环保局表示,自今日(2月1日)起,相当于"欧V"标准的"京V"机动车排放标准将率先在北京开始实施.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路