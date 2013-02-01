金砖国家: 1月31日股汇市收盘纵览

路透2月1日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月31日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数 收高0.08%,报1,069.01点.

中国股市:沪综指震荡收升再创八个月新高,虽然地产股受调控加码预期拖累整体挫跌,但有色板块表现强势,带动股指尾盘翻红.不过,分析师认为,随着房地产等权重股面临震荡调整,预计短线大盘亦将陷入整固格局.沪综指 收报2,385.422点,涨2.947点或0.12%,此前收盘高点是去年5月29日的2,389.64.本月累积上涨5.12%为连续第二个月收升.上海A股今日成交额为1,157亿元人民币,上日为1,245亿元.

香港股市:收低,由21个月高点拉回,1月涨幅缩窄,在多家企业发布获利预警之后,投资人态度转为谨慎,拖累恒生指数脱离近一个月来最高的超买水准.恒生指数 收跌0.4%,至23,729.5点,但1月累计涨4.7%.恒生国企指数 周四下跌0.3%,但1月累计涨6.1%.

中国汇市:人民币兑美元即期 收盘小幅走升,中间价连续第二天回升,但回升幅度有限,交投延续年关清淡市况.交易员称,人民币升值压力仍在,客盘结汇意愿仍相对明显.今年1月份,人民币兑美元汇率累计走升0.18%.境内美元人民币一年期掉期 升水报995点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3183元. ========================================================================================

印度股市:收低,ICICI Bank 领跌,该股在公布业绩优于预期之后遭获利了结打压,另外1月衍生品到期令市场在收盘前走势波动.指标BSE指数 下跌0.55%或110.02点,收报19,894.98点,略低于心理关卡20,000点.NSE指数 跌0.35%或21点,收报6,034.75点.

印度汇市:印度卢比兑美元小幅走高,稍早触及三个半月高点,并录得四个月来的首个月度涨幅.目前大量美元资金流入国内股市和债市.卢比兑美元 收报53.2150/2250,上日收盘价为53.30/31.稍早一度触及10月18日以来的最强水准53.07.卢比是2013年迄今以来表现最佳的亚洲货币. ========================================================================================

俄罗斯股市:指标RTS指数 收高至1,622.130点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.3%至858.24点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元 下跌0.03%至30.0260,卢布兑欧元 跌0.1%,报40.7675. ========================================================================================

巴西股市:圣保罗交易所Bovespa指数 上涨0.72%,矿企淡水河谷 大涨3.78%,此前美银美林将该公司在美国交易股票评级上调为"买入".

巴西汇市:巴西雷亚尔几无变动,因市场关注决策者还会让雷亚尔升值多少.最近几年巴西已采取一系列措施不让雷亚尔过度上涨.雷亚尔/美元 收报1.9885,较周三收盘价走软0.05%. ========================================================================================

南非股市:大致持平,市场对先前受挫的零售类股买兴重燃,且铂金(白金)生产商Lonmin 季度产量数据优于预期,为投资者所乐见.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 微升0.06%,报36,103.45点.综合指数 涨0.05%,报40,482.92点.两项指数均距离近期触及的纪录高位不远.