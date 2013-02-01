香港个股: 春天百货获王府井国际按每股1.2港元提出全面收购

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透香港2月1日 - 中国春天百货集团 宣布,王府井国际按每股1.2港元收购公司大股东陈启泰及陈汉杰持有的合共39.53%股权,涉资近20亿港元;王府井国际并以同等股份作价,向其余股东提出全面收购,完成后,春天百货将会自联交所除牌.
春天百货自1月25日起暂停股份买卖,停牌前报1.09港元,公司已申请于周五恢复交易.
王府井国际提出每股1.2港元股份收购价,较春天百货停牌前溢价10%;较公司于去年6月末的每股未经审核综合资产净值0.57元人民币(约0.7港元)溢价约71.43%.
提出收购春天百货的王府井国际,为北京王府井百货(集团)股份有限公司 之控股公司.王府井国际为北京国资委下属企业.
春天百货主要业务为在中国营运及管理高端百货店及奥特莱斯,于2009年12月于联交所主板上市.目前在北京及七个省份为16家百货店及三家奥特莱斯提供营运或管理谘询服务.
春天百货的其余主要股东还包括内地零售商金鹰商贸 大股东王恒,据联交所资料,王恒持有春天百货约8.02%股权.(完)
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路