香港个股: 春天百货获王府井国际按每股1.2港元提出全面收购

路透香港2月1日 - 中国春天百货集团 宣布,王府井国际按每股1.2港元收购公司大股东陈启泰及陈汉杰持有的合共39.53%股权,涉资近20亿港元;王府井国际并以同等股份作价,向其余股东提出全面收购,完成后,春天百货将会自联交所除牌.

春天百货自1月25日起暂停股份买卖,停牌前报1.09港元,公司已申请于周五恢复交易.

王府井国际提出每股1.2港元股份收购价,较春天百货停牌前溢价10%;较公司于去年6月末的每股未经审核综合资产净值0.57元人民币(约0.7港元)溢价约71.43%.

提出收购春天百货的王府井国际,为北京王府井百货(集团)股份有限公司 之控股公司.王府井国际为北京国资委下属企业.

春天百货主要业务为在中国营运及管理高端百货店及奥特莱斯,于2009年12月于联交所主板上市.目前在北京及七个省份为16家百货店及三家奥特莱斯提供营运或管理谘询服务.

春天百货的其余主要股东还包括内地零售商金鹰商贸 大股东王恒,据联交所资料,王恒持有春天百货约8.02%股权.(完)

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)