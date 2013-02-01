纽约期市: 期棉收低,但1月创下近两年最大月度升幅

路透纽约1月31日 - 美国期棉周四收低,此前美国政府公布的销售数据显示中国取消了订单,因1月棉价上涨10.5%削弱了中国买家的购买热情.

出口销售下挫令棉价在早盘时下跌,但买家入场带动棉价脱离当日低位.1月的投机买盘令棉价创下近两年来最大月度涨幅.

"尽管出口数据不佳,但期棉完全依靠自身力量,没有受到来自其他市场的扶助,"Knight Capital棉花专家Sharon Johnson称.

洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价下跌0.01美分,或0.01%,报每磅82.95美分,从82.08美分的低点反弹.此前有消息称,美国出口销售下降,而且中国取消了订单.

美国周度数据显示,截至周四的一周共出口销售131,300包棉花,较前周的213,700包大幅下降.

周四成交量与30日均值持平,根据汤森路透数据,1月有大量投机资金流入期棉市场.

1月期棉价格累计涨10.5%,创下2011年2月以来最大单月升幅.(完)

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