纽约期市: 期棉收低,但1月创下近两年最大月度升幅

****澳新经济指标预测--4月10日-4月17日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
路透纽约1月31日 - 美国期棉周四收低,此前美国政府公布的销售数据显示中国取消了订单,因1月棉价上涨10.5%削弱了中国买家的购买热情.
出口销售下挫令棉价在早盘时下跌,但买家入场带动棉价脱离当日低位.1月的投机买盘令棉价创下近两年来最大月度涨幅.
"尽管出口数据不佳,但期棉完全依靠自身力量,没有受到来自其他市场的扶助,"Knight Capital棉花专家Sharon Johnson称.
洲际交易所(ICE)交易主力3月期约 结算价下跌0.01美分,或0.01%,报每磅82.95美分,从82.08美分的低点反弹.此前有消息称,美国出口销售下降,而且中国取消了订单.
美国周度数据显示,截至周四的一周共出口销售131,300包棉花,较前周的213,700包大幅下降.
周四成交量与30日均值持平,根据汤森路透数据,1月有大量投机资金流入期棉市场.
1月期棉价格累计涨10.5%,创下2011年2月以来最大单月升幅.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 徐文焰)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月10日(一) 0130 澳洲房屋融资 2月 -- +0.5% 投资性房屋融资 -- +4.2% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 3月 -- -0.6% (较上年同期) -- +2.6% 4月11日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 3月
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。