《台湾报摘》--工商时报2月1日

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--台湾内阁改组确定.据悉,行政院长陈冲日前以健康为由,向总统马英九提出辞呈,马英九勉为同意,内阁改组确定"江、毛配",新任行政院长由江宜桦出任,交通部长毛治国升任副院长,至于央行总裁彭淮南续任机会仍不小.
* 其他:
--合库金控 拚资产活化,将启动五大重建案.辖下有近300家分行的合库,今年将订以都更、重建为主轴的资产活化新计划,其中重建确定有五大标的入列,包括新北市的新庄及三重分行及位于北市精华区的馆前路总行大楼、忠孝东路的东台北分行大楼和大安捷运站旁的资讯大楼.
--苹果 iPhone掉漆、市场氛围不佳,大立光 上半年保守以对,大立光执行长林恩平昨日表示,第一季营运最少会比去年第四季减少一成,第二季看起来也不乐观,至于会不会比第一季衰退,则还不确定.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路