《台湾报摘》--工商时报2月1日

* 头版头条:

--台湾内阁改组确定.据悉,行政院长陈冲日前以健康为由,向总统马英九提出辞呈,马英九勉为同意,内阁改组确定"江、毛配",新任行政院长由江宜桦出任,交通部长毛治国升任副院长,至于央行总裁彭淮南续任机会仍不小.

* 其他:

--合库金控 拚资产活化,将启动五大重建案.辖下有近300家分行的合库,今年将订以都更、重建为主轴的资产活化新计划,其中重建确定有五大标的入列,包括新北市的新庄及三重分行及位于北市精华区的馆前路总行大楼、忠孝东路的东台北分行大楼和大安捷运站旁的资讯大楼.

--苹果 iPhone掉漆、市场氛围不佳,大立光 上半年保守以对,大立光执行长林恩平昨日表示,第一季营运最少会比去年第四季减少一成,第二季看起来也不乐观,至于会不会比第一季衰退,则还不确定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.