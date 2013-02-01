版本:
中国
债券 | 2013年 2月 1日 星期五 08:48 BJT

重发-《全球主要国家债券发行预告》--2月1日-2月8日

(重发以补充直接提取码)
    路透2月1日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特
别说明外均为GMT时间.

 日期     时间    国家     规模       发行细节
 2/4      1530    法国                BTF国库券
 2/4      1630    美国                13周和26周期国库券
 2/5      0130    日本                10年期政府公债
 2/5      1630    美国                52周期国库券
 2/5              英国                2024年到期票息0.125%的
                                      指数关联债券
 2/6      0120    日本                六个月期贴现国库券
 2/6              加拿大              三年期公债
 2/6              德国     40亿欧元   2018年2月23日到期的五
                                      年期公债
 2/7      0950    法国                OAT债券
 2/7      0120    日本                三个月期贴现国库券
 2/8              日本                流动性供给标售
 (完)
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/
DIARYCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GV
D/EURCN]
    美国现货公债          英国公债市场             
 
    伦敦美债              东京美债                 
 
    日本公债市场           中国债市                 
 
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|
CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0
#EUBMK=>

 (编译 张若琪; 审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐