《台湾报摘》--经济日报2月1日

--马英九政府端出第一阶段年金改革方案后,内阁人事确定大改组.总统府高层表示,行政院长陈冲因身体不好,一个月前就已口头向马总统请辞,遗缺将由副阁揆江宜桦升任、交通部长毛治国升任副阁揆.

--全国工业总会、全国商业总会等六大工商团体下达指示令,针对劳工年金进行研究,工总理事长许胜雄强调劳保年金改革要"合理、合宜",商总理事长张平沼表示,农历年后,六大工商团体将联合向政府送出说帖,要求企业的劳保支付比例改为六成.

--租赁龙头中租控股 旗下转投资公司,昨日向国银国际金融业务分行(OBU)办理美元加人民币双币联贷,为OBU此类联贷首例.

--台湾金融研训院院长郑贞茂表示,人民币业务开放后,有助台湾闲置资金去化并分享中国大陆经济成长果实,但随着人民币国际化程度增加,人民币汇率波动亦将扩大,汇价也未必能持续走升.(完)