《台湾报摘》--经济日报2月1日

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
* 头版头条:
--马英九政府端出第一阶段年金改革方案后,内阁人事确定大改组.总统府高层表示,行政院长陈冲因身体不好,一个月前就已口头向马总统请辞,遗缺将由副阁揆江宜桦升任、交通部长毛治国升任副阁揆.
* 其他:
--全国工业总会、全国商业总会等六大工商团体下达指示令,针对劳工年金进行研究,工总理事长许胜雄强调劳保年金改革要"合理、合宜",商总理事长张平沼表示,农历年后,六大工商团体将联合向政府送出说帖,要求企业的劳保支付比例改为六成.
--租赁龙头中租控股 旗下转投资公司,昨日向国银国际金融业务分行(OBU)办理美元加人民币双币联贷,为OBU此类联贷首例.
--台湾金融研训院院长郑贞茂表示,人民币业务开放后,有助台湾闲置资金去化并分享中国大陆经济成长果实,但随着人民币国际化程度增加,人民币汇率波动亦将扩大,汇价也未必能持续走升.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路