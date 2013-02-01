更新版 1-台湾人事: 行政院长由江宜桦接任,政治决断力将是最大挑战

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
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路透台北2月1日 - 台湾行政院长将由原副院长江宜桦接任,这位台湾历来最年轻的阁揆,将面临国际财经诸多不确定因素,以及内部包括所得公平分配的诸多挑战,学者认为他的政治决断力将是就任以后的最大挑战.
江宜桦的行政历练仅有短短不到五年时间,由现任总统马英九于2008年竞选总统成功后才入阁成为研究发展考核委员会主委,之后转任内政部长及行政院副院长,一路高升,但相关工作均无财经背景,也引发外界关于他缺乏财经历练的担忧.
"行政院长的位置是统筹各部会,需要是的政治决断力,财经背景可能不是最重要的."政治大学国家发展研究所教授童振源说.
他指出,由于江宜桦的历练短暂,且多属内部协调事务,外界对他的观察机会十分有限,目前难以判断他是否足以胜任阁揆一职,但包括财经事务在内的许多事务都是政治决策,考验的其实是对民众、朝野的沟通能力,这点将是江宜桦的挑战之一.
**对财经事务保持关心**
与江宜桦在台湾大学为同僚的台大经济系教授林建甫指出,虽然江宜桦缺乏财经背景,但对财经事务一直保持关心,曾在上任行政院副院长时邀请许多财经学者提供财经解析和意见.
"我认为他有广纳人才和调和鼎鼐的能力,只要有好的财经幕僚就不会有问题."林建甫说.
他表示江宜桦相对年轻的年纪当上行政院长,对台湾年轻人也具有激励作用.
台湾总统府发言人周五表示,行政院长一职将由副院长江宜桦接任,副院长将由交通部长毛治国接任.
总统府于上日深夜罕见以未特定具名党政人士发布新闻稿表示,现任行政院长陈冲1月间三度与总统见面表达辞意,总统勉予同意辞职,并聘请陈冲出任总统府资政.(完)
(记者 林妙容; 审校 曾祥进)
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