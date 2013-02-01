《新兴市场重要经济事件预告》--2月1日-2月8日

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月1日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布会议记录(1500).
圣地牙哥--智利央行将公布1月利率会议纪录(1130).
布宜诺斯艾利斯--国际货币基金组织(IMF)理事会将开会讨论阿根廷经济数据品质改善的进展.
2月4日(一)
拉各斯--尼日利亚2013-16年经济展望,以及回顾2012年.
2月5日(二)
布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策议题举行会议.
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
2月6日(三)
华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策委员会会议.
2月7日(四)
塞尔维亚--塞尔维亚央行举行执委会会议.
2月8日(五)
利马--秘鲁央行召开议息会议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张若琪; 审校 戴素萍)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路