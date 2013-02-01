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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 09:15 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--2月1日-2月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月1日(五)

墨西哥城--墨西哥央行公布会议记录(1500).

圣地牙哥--智利央行将公布1月利率会议纪录(1130).

布宜诺斯艾利斯--国际货币基金组织(IMF)理事会将开会讨论阿根廷经济数据品质改善的进展.

2月4日(一)

拉各斯--尼日利亚2013-16年经济展望,以及回顾2012年.

2月5日(二)

布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策议题举行会议.

坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.

2月6日(三)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议.

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策委员会会议.

2月7日(四)

塞尔维亚--塞尔维亚央行举行执委会会议.

2月8日(五)

利马--秘鲁央行召开议息会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张若琪; 审校 戴素萍)
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