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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 08:57 BJT

离岸人民币: 俄罗斯标准银行两年期点心债,初步参考利率在8%区域--IFR

路透2月1日 - 据汤森路透旗下IFR报导，俄罗斯标准银行首次发行点心债，2年期，初步参考利率在8%区域，料为基准规模。

法国巴黎银行 和汇丰银行为联席主承销和簿记管理人负责是次债券的发行事宜。

俄罗斯标准银行拥Ba3／B+／B+评级，料其债券均获相同评级。

这将是第三家踏足点心债市场的俄国银行。

俄罗斯农业银行（Baa1／BBB穆迪／惠誉评级）刚于上周完成一笔10亿元人民币（1.58亿美元）3年期3.6%离岸人民币债券的发行，认购额超过18亿人民币。(完)

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(整理 张喜良; 审校 曾祥进)
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