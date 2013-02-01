中港个股: 平安保险称获保监会批准批汇丰控股转让其股权予正大集团

路透香港2月1日 - 中国平安保险 周五表示,保监会已批复同意汇丰 转让平安股权予正大集团(卜蜂)的交易.意味着这一波三折的交易案终告落幕.

平保在上海交易所发布公告指出,近日收到保监会的批复,同意汇丰将其所持的平安976,121,395股H股转让予卜蜂集团旗下四家附属公司.

汇丰去年12月5日公告出售所持有的平安保险15.57%股份予正大集团(Charoen Pokphand Group Company Limited)附属公司.不过,近期传出国开行对于融资正大集团此项股权收购有所顾虑,令此高达727.36亿港元的交易案凭添不确定性.

正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团).正大集团早在中国改革开放初期便进入内地市场,享有极高的知名度,目前在中国投资额近60亿美元,设立了企业200多家.(完)

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