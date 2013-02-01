中港个股: 平安保险称获保监会批准批汇丰控股转让其股权予正大集团

《美国重要政经日程》-4月10日
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透香港2月1日 - 中国平安保险 周五表示,保监会已批复同意汇丰 转让平安股权予正大集团(卜蜂)的交易.意味着这一波三折的交易案终告落幕.
平保在上海交易所发布公告指出,近日收到保监会的批复,同意汇丰将其所持的平安976,121,395股H股转让予卜蜂集团旗下四家附属公司.
汇丰去年12月5日公告出售所持有的平安保险15.57%股份予正大集团(Charoen Pokphand Group Company Limited)附属公司.不过,近期传出国开行对于融资正大集团此项股权收购有所顾虑,令此高达727.36亿港元的交易案凭添不确定性.
正大集团是泰籍华人创办的知名跨国企业,在中国以外称作Charoen Pokphand Group(卜蜂集团).正大集团早在中国改革开放初期便进入内地市场,享有极高的知名度,目前在中国投资额近60亿美元,设立了企业200多家.(完)
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欲浏览上市公司发布于上海交易所的公告,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
(除特别说明外，均为GMT时间) 1500 - 农业部发布一周谷物与油籽出口检验报告 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券 1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券 1700 - 财政部发售三年期公债 2000 - 农业部公布一周作物生长进度报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。