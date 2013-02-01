《汇市简讯》澳元/美元聚焦中国PMI,以视能否突破近日区间

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元

路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。