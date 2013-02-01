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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 09:05 BJT

《汇市简讯》澳元/美元聚焦中国PMI,以视能否突破近日区间

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* 澳洲生产者物价指数(PPI)增幅略低于市场,不过对市场没有影响

* 市场聚焦中国PMI数据

* 澳元/美元稍早低点1.0423和纽约盘高点1.0452分别为支撑/阻力位

* 1.0380/1.0475盘整区间已主导汇价一周

* 图表请参阅(link.reuters.com/cap65t)(完)

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