《汇市简讯》澳元/美元聚焦中国PMI,以视能否突破近日区间

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
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* 澳洲生产者物价指数(PPI)增幅略低于市场,不过对市场没有影响
* 市场聚焦中国PMI数据
* 澳元/美元稍早低点1.0423和纽约盘高点1.0452分别为支撑/阻力位
* 1.0380/1.0475盘整区间已主导汇价一周
* 图表请参阅(link.reuters.com/cap65t)(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪; 审校 龚芳)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路