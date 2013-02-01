离岸人民币: 新世界中国地产发30亿五年期点心债,利率5.5%-IFR

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透2月1日 - 据汤森路透旗下IFR报导，新世界中国地产推出的一笔5年期新点心债，大受欢迎，申购热爆达96亿元人民币，最终发行30亿元人民币（4.76亿美元），定价在最后参考利率5.5%。
来自各类型投资人的反应热烈，吸引111个账户。强劲需求使其达成最大目标规模，定价低于初步参考收益率25个基点。
认购者大多数是大中华地区投资人，占比例达82%，新加坡投资人占15%，其他投资人占3%。
从投资者类型来看，因为私人银行可获25美分回扣，故此私人银行大举抢占49%认购量，基金及资产经理人占41%，银行占8%，企业及其他占2%。
香港上市的新世界发展 将提供支持信。该债券附控股权改变和撤销支持信的回售条款，某种情况下，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。
虽然是项债券没有评级〔一如所有新世界企业一样〕，但是新世界发展给予发行人的支持信显然令投资人感到安心。
流通中的新世界中国地产43亿元2015年到期票息8.5%债券，在二级市场报价约4.74%。换言之，新债有约75个基点的溢价，但年期延长26个月。
中银国际和汇丰是本案的联席簿记管理人。(完)
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(整理 张喜良; 审校 曾祥进)
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路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路