离岸人民币: 新世界中国地产发30亿五年期点心债,利率5.5%-IFR

路透2月1日 - 据汤森路透旗下IFR报导，新世界中国地产推出的一笔5年期新点心债，大受欢迎，申购热爆达96亿元人民币，最终发行30亿元人民币（4.76亿美元），定价在最后参考利率5.5%。

来自各类型投资人的反应热烈，吸引111个账户。强劲需求使其达成最大目标规模，定价低于初步参考收益率25个基点。

认购者大多数是大中华地区投资人，占比例达82%，新加坡投资人占15%，其他投资人占3%。

从投资者类型来看，因为私人银行可获25美分回扣，故此私人银行大举抢占49%认购量，基金及资产经理人占41%，银行占8%，企业及其他占2%。

香港上市的新世界发展 将提供支持信。该债券附控股权改变和撤销支持信的回售条款，某种情况下，债券持有人可将债券以101%的价格回售给发行人。

虽然是项债券没有评级〔一如所有新世界企业一样〕，但是新世界发展给予发行人的支持信显然令投资人感到安心。

流通中的新世界中国地产43亿元2015年到期票息8.5%债券，在二级市场报价约4.74%。换言之，新债有约75个基点的溢价，但年期延长26个月。

中银国际和汇丰是本案的联席簿记管理人。(完)

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