韩国汇市: 韩元小涨,但美国就业报告出炉前走势受限

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透首尔2月1日 - 韩元兑美元 周五盘初小涨,但走势受限,因市场人士等待日内稍后公布的美国非农就业报告.
0025 GMT时,韩元兑美元 报1,088.1,周四此间收报1,089.0.
投资者不愿大笔押注韩元,还因为韩国政府官员近期警告称,当局可能采取积极行动遏制针对韩元的投机活动.
韩国1月出口同比增长11.8%,进口增长3.9%,超出市场预期,但市场反应不大.
多数分析师仍预计韩国央行将在上半年降息,因近期经济数据仍未证明韩国经济在稳健复苏.
3月三年期韩国公债期货 持平于106.18.
0025 GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,088.1 1,089.0
日圆/韩元 11.8725/760 11.9915/972
韩国公债期货 * 106.18 106.18
韩国综合股价指数 1,956.18 1,961.94
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 程琳; 审校 张涛)
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路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路