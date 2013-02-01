韩国汇市: 韩元小涨,但美国就业报告出炉前走势受限

路透首尔2月1日 - 韩元兑美元 周五盘初小涨,但走势受限,因市场人士等待日内稍后公布的美国非农就业报告.

0025 GMT时,韩元兑美元 报1,088.1,周四此间收报1,089.0.

投资者不愿大笔押注韩元,还因为韩国政府官员近期警告称,当局可能采取积极行动遏制针对韩元的投机活动.

韩国1月出口同比增长11.8%,进口增长3.9%,超出市场预期,但市场反应不大.

多数分析师仍预计韩国央行将在上半年降息,因近期经济数据仍未证明韩国经济在稳健复苏.

3月三年期韩国公债期货 持平于106.18.

0025 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,088.1 1,089.0

日圆/韩元 11.8725/760 11.9915/972

韩国公债期货 * 106.18 106.18

韩国综合股价指数 1,956.18 1,961.94

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜).(完)

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