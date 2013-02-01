全球金市: 本周周线可望小幅上升,关注美国非农就业报告

美国将于1330GMT公布非农就业报告,该数据料显示1月非农就业岗位将增加16万个,失业率则料持稳在7.8%.

美国周四公布的数据则忧喜参半.上周初请失业金人数上升;12月个人所得激增,且有调查显示,12月民间就业成长快于预期.

中国公布,1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4,路透调查中值为50.9,上月为50.6.

芝加哥商业交易所(CME) 表示,其Globex电子平台将在2月底开始加入铂金和钯金期权,因投资人对铂金族群金属的兴致升高.(完)

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