全球金市: 本周周线可望小幅上升,关注美国非农就业报告

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
美国将于1330GMT公布非农就业报告,该数据料显示1月非农就业岗位将增加16万个,失业率则料持稳在7.8%.
美国周四公布的数据则忧喜参半.上周初请失业金人数上升;12月个人所得激增,且有调查显示,12月民间就业成长快于预期.
中国公布,1月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.4,路透调查中值为50.9,上月为50.6.
芝加哥商业交易所(CME) 表示,其Globex电子平台将在2月底开始加入铂金和钯金期权,因投资人对铂金族群金属的兴致升高.(完)
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(编译 戴素萍; 审校 于春红)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路