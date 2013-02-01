中国新债: 深圳地铁集团拟春节后发至多50亿元10年期企业债--IFR

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透2月1日 - 据汤森路透旗下IFR报导，深圳地铁集团正计划发行2013年首期总额不超过50亿元人民币（8.03亿美元）企业债券。
本期债券目前尚在等待发行批文，预计将于春节后发行。公司总共计划发行100亿元企业债券。
据悉，本期债券期限10年。公司已委任广发证券 担任是次交易牵头主承销商和簿记管理人。大公国际给予本期无担保债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)
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(整理 张喜良; 审校 曾祥进)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路