中国新债: 深圳地铁集团拟春节后发至多50亿元10年期企业债--IFR

路透2月1日 - 据汤森路透旗下IFR报导，深圳地铁集团正计划发行2013年首期总额不超过50亿元人民币（8.03亿美元）企业债券。

本期债券目前尚在等待发行批文，预计将于春节后发行。公司总共计划发行100亿元企业债券。

据悉，本期债券期限10年。公司已委任广发证券 担任是次交易牵头主承销商和簿记管理人。大公国际给予本期无担保债券和发行人同为AAA级信用评级。(完)