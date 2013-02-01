《中国报摘》--其他报纸重要消息2月1日

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
**上海证券报**
--中国人民银行统计数据显示,截至去年末中国广义货币供应量(M2)余额达97.42万亿元人民币,已接近全球货币供应总量的四分之一.中国已成为全球货币存量第一大国.
--上海市银行同业公会数据显示,2012年上海银行业共签约银团贷款115笔,签约总额1,471亿元.其中人民币贷款1,345亿元,较上年增长32%;外币贷款折合人民币126亿元,较上年减少9%.银团贷款余额为2,553亿元,比上年新增936亿元,增幅达58%.
**证券时报**
--上海期货交易所通知称,对春节长假前后各品种期货合约的保证金收取比例和涨跌停板幅度进行调整.其中保证金比例上调2个百分点,涨幅幅度限制扩大1个百分点.
**第一财经日报**
--温州银监局最新统计显示,去年12月底,温州银行业不良贷款率为3.75%,环比上升0.32个百分点.这是自去年11月底,温州不良率17个月增幅首次下降后,又一次出现反弹.
**21世纪经济报 道**
--权威消息显示,截至1月27日,工行 、农行 、中行 和建行 当月新增贷款投放已超过3,950亿元,大幅高于去年1月份四大行全月3,200亿元水准.
**金融时报**
--北京产权交易集团2012年全年共完成各类产权交易24,897项,成交额9,395.16亿元,分别增长115.65%和107.11%,连续三年实现交易额倍增.其中房地产业、建筑业、电力工业、商务服务、金融业居成交额前五位.
**每日经济新闻**
--数据显示,今年1月份北京共成交土地22宗,单月成交金额高达241.66亿元,为自2003年有统计记录以来的单月最高值.(完) (整理 李宏薇; 审校 张喜良)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路