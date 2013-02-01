《中国报摘》--其他报纸重要消息2月1日

**上海证券报**

--中国人民银行统计数据显示,截至去年末中国广义货币供应量(M2)余额达97.42万亿元人民币,已接近全球货币供应总量的四分之一.中国已成为全球货币存量第一大国.

--上海市银行同业公会数据显示,2012年上海银行业共签约银团贷款115笔,签约总额1,471亿元.其中人民币贷款1,345亿元,较上年增长32%;外币贷款折合人民币126亿元,较上年减少9%.银团贷款余额为2,553亿元,比上年新增936亿元,增幅达58%.

**证券时报**

--上海期货交易所通知称,对春节长假前后各品种期货合约的保证金收取比例和涨跌停板幅度进行调整.其中保证金比例上调2个百分点,涨幅幅度限制扩大1个百分点.

**第一财经日报**

--温州银监局最新统计显示,去年12月底,温州银行业不良贷款率为3.75%,环比上升0.32个百分点.这是自去年11月底,温州不良率17个月增幅首次下降后,又一次出现反弹.

**21世纪经济报 道**

--权威消息显示,截至1月27日,工行 、农行 、中行 和建行 当月新增贷款投放已超过3,950亿元,大幅高于去年1月份四大行全月3,200亿元水准.

**金融时报**

--北京产权交易集团2012年全年共完成各类产权交易24,897项,成交额9,395.16亿元,分别增长115.65%和107.11%,连续三年实现交易额倍增.其中房地产业、建筑业、电力工业、商务服务、金融业居成交额前五位.

**每日经济新闻**