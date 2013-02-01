港报社评:弱势复苏添变数联储局难言退市--信报2月1日

美国联储局今年首次议息例会,会后表明继续宽松货币政策,维持每月850亿美元购买抵押贷款担保证券及长期国债的规模.同一天,商务部公布去年第四季GDP,按年率计算萎缩0.1%.从种种象显示,美国财政悬崖从争拗到达成妥协所形成的影响,已为美国弱势复苏增添不利变数.

美国四季度GDP萎缩,除了受飓风的蹂躏,加上出口下滑、政府采购支出大幅减少、企业在四季度补充库存速度欠理想、库存投资变动,种种叠加的下拉影响,不仅抵销了个人消费和企业固定投资对经济增长的贡献,令GDP突然中止了持续13个季度的增长势头,但更值得注意的是,强制削赤对增长动力的制约影响.

照发展形势看,只要家庭消费和企业投资反弹不坠、房地产复苏步履没有受到破坏,则美国经济缓复苏的轨道可望继续运行.不过,财政悬崖谈判和其后达成的妥协方案,包括薪资税宽减到期所产生的不利效应,显然陆续浮头.

可以说,解决财政悬崖的暂缓方案,只处理了增税的起薪点问题,留下了削减政府支出的争拗尾巴,民主及共和两党将再度对决.另一方面,薪资税减税优惠到期后,税率回到6.2%水平,意味劳工阶层变相减薪,其效应立竿见影反映到消费信心之上.

美国经济谘商理事会公布1月消费者信心指数急遽下滑,创出2011年8月以来最大跌幅,若家庭消费增速无法稳定,无疑为复苏抹上一层阴影.据统计,美国约有1亿6,000万劳动人口受薪资税宽减到期的影响,若再计及对逾40万年收入个人与家庭的增税影响,对经济增长构成一定收缩压力,也使房地产复苏对经济成长更形重要.

联储局今年首次议息例会,清晰表明了宽松货币政策稳定不变的政策信息,相信到2014年中,复苏仍需量化宽松支撑,联储局缺乏退出宽松政策的成熟条件.如今在复苏过程中,债务上限谈判、强制削赤和税务变化影响消费者信心,这些因素不仅对经济发展增加了干扰成分,也成为当前弱势复苏的具体风险来源.