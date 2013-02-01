中国债市动态: 现券收益率小跌后走稳,PMI显示经济仍延续向好势头

路透上海2月1日 - 中国银行间市场周五早盘利率债收益率小跌后走稳,因最新PMI数据整体未出预期,且显示中国经济总体仍在延续向好势头.信用产品方面,回购利率的涨势并未明显影响需求,其中短债依旧受欢迎.

中国1月官方制造业PMI略微下降的同时,汇丰1月制造业PMI终值则跳升至两年高点.因侧重点不同导致两个数据"一降一升"其实并不罕见,业内人士认为此无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.

上海一银行交易员称,稍早部分国债等利率品种收益率"先下了点,又上来点.因为(PMI公布)数据的先后."

他并表示,总的来说,中国经济企稳回升的预期依旧强烈.这对现券,尤其是长券的收益率下行形成牵制.短端方面,相对稳定的"资金面(预期)目前是最大的利好."

北京一银行交易员补充说,现券收益率在经历小幅波动后,目前走势已趋于平稳,因PMI数据整体并未超出预期.

剩余期限约2.61年的国债120017券 今日以3.0900%开盘,最新报在3.0950%,与上日尾盘持平.

信用债方面,交易所债市11超日债复牌的大幅波动,在银行间市场未激起明显波澜.

"信用的短期债券需求还比较多,其他的一般."北京另一银行交易员指出.