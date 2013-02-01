中国债市动态: 现券收益率小跌后走稳,PMI显示经济仍延续向好势头

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透上海2月1日 - 中国银行间市场周五早盘利率债收益率小跌后走稳,因最新PMI数据整体未出预期,且显示中国经济总体仍在延续向好势头.信用产品方面,回购利率的涨势并未明显影响需求,其中短债依旧受欢迎.
中国1月官方制造业PMI略微下降的同时,汇丰1月制造业PMI终值则跳升至两年高点.因侧重点不同导致两个数据"一降一升"其实并不罕见,业内人士认为此无碍中国经济企稳回升的大趋势,2013年开局平稳.
上海一银行交易员称,稍早部分国债等利率品种收益率"先下了点,又上来点.因为(PMI公布)数据的先后."
他并表示,总的来说,中国经济企稳回升的预期依旧强烈.这对现券,尤其是长券的收益率下行形成牵制.短端方面,相对稳定的"资金面(预期)目前是最大的利好."
北京一银行交易员补充说,现券收益率在经历小幅波动后,目前走势已趋于平稳,因PMI数据整体并未超出预期.
剩余期限约2.61年的国债120017券 今日以3.0900%开盘,最新报在3.0950%,与上日尾盘持平.
信用债方面,交易所债市11超日债复牌的大幅波动,在银行间市场未激起明显波澜.
"信用的短期债券需求还比较多,其他的一般."北京另一银行交易员指出.
陷入流动性困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 所发公司债 周五与股票同日复牌,开盘后价格一度跌逾两成,但随后跌幅有所收窄;成交方面则超预期活跃. (完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路