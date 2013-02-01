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货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 09:35 BJT

香港股市: 小幅开高,恒隆地产跳涨

路透香港2月1日 - 香港股市周五开盘小幅上涨,恒隆地产 上涨4.3%,为恒生指数成分股中百分比涨幅最大的个股.

恒生指数 开盘上升0.1%,报23,763.3点.恒生国企指数 开跌0.1%.(完)
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