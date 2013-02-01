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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 09:26 BJT

台湾股市: 开盘持平,大立光因保守财测下跌

路透台北2月1日 - 台湾股市周五开盘持平,苹果 的手机镜头供应商大立光电 下跌1.4%,因有报导称,该公司预计今年第一季情况将不如上季.

市场亦消化了台湾行政院副院长江宜桦将在内阁改组中出任行政院长的消息.

加权股价指数 开盘几无变动,报7,853.75点.(完)
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