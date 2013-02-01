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债券 | 2013年 2月 1日 星期五 10:09 BJT

美国基金: 1月30日当周货币市场基金减少7.7亿美元--ICI

路透1月31日 - 美国投资公司ICI周四公布,截至1月30日当周,美国货币市场共同基金总资产减少7.7亿美元,至2.695万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加56.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少24.9亿美元,免税基金减少39.7亿美元.

ICI称,1月30日当周面向散户的货币市场基金资产减少83.1亿美元至9,157.5亿美元.其中应税政府货币市场基金资产减少10.4亿美元至1,955.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少48.3亿美元至5,208.9亿美元,免税基金资产减少24.4亿美元至1,992.7亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加75.4亿美元至1.779万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加67.3亿美元至7,261.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加23.4亿美元至9,710.1亿美元.免税基金资产减少15.3亿美元至821.6亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.

参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)(完)
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