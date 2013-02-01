美国基金: 1月30日当周货币市场基金减少7.7亿美元--ICI

美国金融：美联储可能避免升息与缩表同时进行--纽约联储主席
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
路透1月31日 - 美国投资公司ICI周四公布,截至1月30日当周,美国货币市场共同基金总资产减少7.7亿美元,至2.695万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产增加56.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少24.9亿美元,免税基金减少39.7亿美元.
ICI称,1月30日当周面向散户的货币市场基金资产减少83.1亿美元至9,157.5亿美元.其中应税政府货币市场基金资产减少10.4亿美元至1,955.9亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少48.3亿美元至5,208.9亿美元,免税基金资产减少24.4亿美元至1,992.7亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加75.4亿美元至1.779万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加67.3亿美元至7,261.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加23.4亿美元至9,710.1亿美元.免税基金资产减少15.3亿美元至821.6亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.
参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)(完)
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周五下滑，此前惠誉将该国信贷评等下调至“垃圾级”，因经济不明朗。这是在上周前财长戈尔丹被革职后，第二家将该国评等下调至垃圾级的信贷评级机构。