港报社评:一次派糖容易,长期承担难谂--星岛日报2月1日

财政司司长曾俊华表示,本财政年度盈余可望比当初预计多几百亿港元,政党纷纷开口要他兼顾长远承担和短期需要.

上届政府的一次过纾困措施,赢得市民短暂喝采,却被批评为缺乏长远承担.梁振英接任行政长官,政策“成熟一项推出一项”,单是长者生活津贴,已经涉及每年开支超过60亿港元,比曾荫权当年提出的公屋免租和各类津贴援助双粮的合共开支高60%,而且是长期承担,今次预算案究竟会不会再有长期性开支的措施,才是真正难答的问题.

预算案重新分配社会资源,预计曾俊华会按照现届政府要有远见的要求,进行各种支持经济发展的长期投资,以及改善民生的长期承担.由于香港通胀回升风险正在增加,他同时不能够漠视市民对即时纾困的诉求.

曾俊华日前在立法会辩论“施政报告”时,形容通胀进一步回落的空间已经相当有限.全球食品价格有迹象从低位回升,欧美日新一轮宽松措施,导致全球流动资金泛滥,可能再度推高国际商品价格.至于香港内部,租金升幅加快的影响会逐步浮现,还有一项因素他没有谈及的,是公共事业加费的效应.

为免施政被批评为远水不能救近火,预算案要远近兼顾.此外,连年巨额盈余,公众会期望有较长期的税务宽减或福利承诺,怎样做到面面俱圆,又维持财政稳健和弹性,这个烦恼一点也不易应付.