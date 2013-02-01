港报社评:18亿元社区工程拨款考验区议员质素--明报2月1日

特首梁振英在施政报告给18个区议会各额外预留1亿港元,在区内“推展社区重点项目”,总额18亿港元.区议会要开展的工程是否恰当、是否有益于当区居民,值得留意,因为过去数年,区议会主导的小型工程项目,有浪费公帑之嫌,一些所谓地标建设,更是粗制滥造得使人不忍卒睹.

所以,政府增拨资源给区议会,让区议员有更大发挥空间和更多表现机会的同时,应监督这些公帑能否得到有效运用,而拨款的运用,也在考验区议员的质素.政府对于区议会提出的工程计划要从严审批,宁缺勿滥,确保公帑用得其所,否则,不如把18亿港元拨作扶贫,市民会得到更实际好处.

另外,政府要求“社区重点工程”项目开支最少3,000万港元,并要求各区议会在3月底前提交建议.不知道当局为何有这个时间限制,各区需要的社区重点工程,肯定有不同意见,若缺少居民参与,未能凝聚区内居民较大共识,则有可能沦为区议员之间分饼仔甚至政治分赃的交易.因此,政府应该撤销限期规定,让区议员从长计议,并要求日后区议会提出建议时,一并提交征询居民意见的情况,作为审批的主要考虑因素之一.

随着双普选而来的政制开放,政府要逐步放权,让区议会可以在地区建设中担任更积极角色和职能.不过,前提是区议员的能力和表现,要让市民看到可寄予厚望,所以,透过今次18亿港元的考验,若能够活化区议会,做一些对社区、居民有意义和有益的事情,是区议员让人刮目相看的机会,也是市民、香港整体之福.