港报社评:美国需正视依赖量宽的危害--文汇报2月1日

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
美联储1月30日宣布,将维持现有的高度宽松货币政策,以刺激就业增长和经济复苏,并承认近几个月美国经济增长陷入停滞.受财政悬崖影响,美国经济收缩,经济复苏势头被打断.更值得注意的是,美国不愿从加税和削支入手,扭转财政困局,反而一味依赖无限量的量宽政策,将经济危机延后,后果只会造成热钱四窜,推高包括新兴经济体的资产泡沫,增添世界经济产生大动荡的风险.
美国去年第四季GDP下跌0.1%,远逊预期的增长1.1%及第三季的增长2.9%,并成为2009年次季、即美国经济衰退以来表现最差的一季.美国经济意外地出现负增长,引发市场对美国陷入新一轮衰退的恐惧.经济复苏乏力,与解除量宽挂的失业率回落至6.5%、通胀率升至2%两个目标距离尚远,联储局只得维持高度宽松政策.
自从2008年金融海啸以来,美国已推出四轮量宽政策,如今的无限期买债更是变相的无限量宽.可惜的是,量宽政策对刺激经济的效应越来越弱,庞大的游资流入实体经济有限,更多流向了新兴市场炒卖套利,推高资产价格.
香港楼市就是典型的资金市,特区一再推出压抑楼市的辣招,在热钱驱使下楼市一浪高于一浪,完全与本地经济和收入脱节.长此下去资产泡沫膨胀至难以承受,必然难逃爆破的厄运.可见,美国以摆脱财政危机为由,肆无忌惮地印钞,却要全世界因此而付出代价.
美国宽松货币政策下出现经济负增长,向经济政策制定者发出警报,敦促他们必须认真解决悬而未决的预算问题.单靠印钞是不能根本改变财政失衡的问题,制订严谨的财政纪律,一方面透过加税开源,另一方面收缩开支节流,才能逐步让美国经济固本培元.共和民主两党应该从美国及世界的利益大局着想,妥善解决问题,而非纠缠于没完没了的政争之中.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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