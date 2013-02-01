版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 1日 星期五 09:47 BJT

中国债市: 超日太阳公司债复牌大跌约两成,成交相对活跃

路透上海2月1日 - 陷入流动性困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 所发公司债 周五与股票同日复牌,开盘后价格下跌约两成,至83元人民币附近,成交亦超乎想像活跃.近10分钟时间,成交额已接近6,000万元.

11超日债此前于2012年12月20日停牌,因公司公告2012年预亏.

超日太阳最新公告称,此前控股股东倪开禄及其女儿与青海省木里煤业开发集团转让公司股权事宜,仅为转让意向书,属框架性、意向性约定,不具有法律效力,谈判过程中随时可能终止;并且目前该公司流动性困难并未得到缓解,大量的逾期银行贷款,主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转.(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐