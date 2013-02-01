中国债市: 超日太阳公司债复牌大跌约两成,成交相对活跃

路透上海2月1日 - 陷入流动性困境的上海超日太阳能科技股份有限公司 所发公司债 周五与股票同日复牌,开盘后价格下跌约两成,至83元人民币附近,成交亦超乎想像活跃.近10分钟时间,成交额已接近6,000万元.