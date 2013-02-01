更新版 1-中国数据: 1月官方制造业PMI微降逊预期,经济增长将趋平稳

* 官方制造业PMI小幅下滑,但仍在50之上

* 新订单指数上升,需求基础进一步巩固

* 经济回升但力道较弱 (新增更多细节及评论)

路透北京2月1日 - 中国官方1月制造业PMI指数自七个月高位小幅回落,不及市场预期,但连续第四个月位于荣枯线上方,且新订单指数上升,显示中国经济总体而言保持稳健增长.

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五公布,宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 降至50.4,略低于前两月的50.6,亦不及路透此前的调查预估值50.9.

"1月份PMI指数小幅下降,预示未来经济增长将趋于平稳态势."中国物流与采购联合会特约分析师张立群称.

他分析称,购进价格指数和原材料库存指数上升反映企业预期继续向好,生产经营规模仍在扩大.而新订单指数上升,出口订单指数、积压订单指数下降,订单总水平趋于稳定,预示未来补充库存活动和生产活动将趋稳.

官方新闻稿显示,1月制造业新订单自上月的51.2升至51.6,但出口形势进一步恶化,新出口订单指数从上月的50降至48.5.原材料库存指数从47.3升至50.1,物价压力亦有所上升,购进价格指数自上月的53.5涨至57.2.

"从PMI指数及目前的市场需求形势看,预计2013年中国经济将平稳开局."张立群表示.

而汇丰(HSBC)刚公布的中国1月制造业PMI 终值则跳升至52.3,创两年高位,较初值上修0.4个百分点.这是该指数连续第三个月处在荣枯线50上方.

官方PMI侧重于大企业,而汇丰数据侧重中小企业,两者因调查样本和计量方法不同,所以会有偏离.

分析人士多对今年中国经济持乐观预期.路透最新调查结果显示,大多数分析师预计2013年中国经济成长率将返回至8%以上,全年呈现"两头低、中间高"的特点;而伴随着经济复苏,通胀也将继续温和上升,但仍在可控范围内.

中国2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,为连续七个季度放缓后首次出现回升;全年增速7.8%,超出年初设定的7.5%目标.国家统计局局长马建堂当时在新闻发布会上称,"随着去年四季度国民经济比较明显的企稳回升,这个势头在2013年会继续延续下去."

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低于50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

2013年 _________________________________2012年_______________________________

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 PMI(%) 50.4 50.6 50.6 50.2 49.8 49.2 50.1 50.2 50.4 53.3 53.1 51.0 50.5

以下是分项指标:

指标 2013年1月 2012年12月 比上月

指数 指数 PMI 50.4 50.6 下降 生产指数 51.3 52 下降 新订单指数 51.6 51.2 上升 新出口订单指数 48.5 50 下降 积压订单指数 44.4 45.9 下降 产成品库存指数 47.4 49.4 下降 采购量指数 53.2 52.1 上升 进口指数 49.1 49 上升 购进价格指数 57.2 53.3 上升 原材料库存指数 50.1 47.3 上升 从业人员指数 47.8 49 下降 供应商配送时间指数 50.0 48.8 上升

更多细节,请点选中国物流与采购联合会网站 (www.chinawuliu.com.cn) (完) (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)