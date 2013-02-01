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亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 10:21 BJT

芝加哥期市: 大豆合约微升,周线有望四连涨

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 781.50 2.00 +0.26% -0.70% 773.35 53

CBOT玉米 741.75 1.25 +0.17% +0.20% 711.08 74

CBOT大豆 1472.50 4.00 +0.27% -0.42% 1421.05 63

CBOT稻米 $15.49 -$0.02 -0.13% +0.55% $15.31 62

美国原油 $97.67 $0.18 +0.18% -0.28% $93.68 73

汇率

欧元/美元 $1.361 $0.003 +0.22% +0.30%

美元/澳元 1.044 0.002 +0.15% +0.22% 附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 梁睿雪/于春红; 审校 李爽)
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