港报财经评论:美国经济停顿背后--信报2月1日

美国经济停顿背后/习广思

盈喜盈警仍是左右个股表现的最大因素,昨日航运股、钢铁股的股价因盈警消息而急跌,电力股大唐发电 却因盈喜而急涨.随着港股2月底踏入业绩高峰期,大部分盈喜盈警消息已经公布得七七八八,真正的业绩表现将成为焦点.深沪上市公司的盈利预告原则上要求在1月31日前完成披露,目前已预告的公司中,有55%公司发盈喜,45%公司发盈警.以行业来划分,讯息服务、医药生物、公用事业、餐饮旅游及食品饮料等五大行业预告盈喜较多.昨日恒隆地产 公布年度业绩,利润增长高于市场预期,手头净现金近63亿港元,资产净值折让30%,分析员继续看好.事实上,无论是估值偏低、资产净值折让等因素,甚至乎政策因素,香港地产股仍然有”故事”可卖,接下来的业绩期值得投资者留意.

港股跟随亚洲区股市回吐,一方面港汇转弱,触发资金流出的忧虑,有指部分热钱已由亚洲转到欧洲.另一方面,多只重磅中资股股价持续上升后,大市上升动力有减弱迹象.股市派对是否已散场?下一个触发港股再重新评估的因素,将会是公司业绩的好坏,业绩高峰期在2月底展开,故此港股在业绩期前,或以整固为主.恒指尚未冲破24,000点水平,昨日在高位争持及回吐,收报23,729点,下跌92点,大市成交额698亿港元,沽空比率8.8%.有水可抽,要快快抽.由去年9月中龙湖 配股开始,内房股无论是真需要钱,抑或趁低息举债冚债,都趁机发债集资,其次才是批股集资,可谓食尽这个融资浪.其中,缺水内房当然是早有部署,但亦有公司食言唔配又配,背后当然是听了投行的意见”适时集资”.

对内房企业的发展来说,这场集资潮当然是及时雨,解决了资金紧张及高负债的财务需求,但对政府来说,却是另一种解读.新华社的文章指出,发展商绕道香港融资,实际上是把热钱引入中国内地房地产市场,削弱了调控政策的效用,同时增加了房价上涨的压力.归根究底,中国调控既从行政手段压制买家需求,亦透过指导银行向发展商”断水”,但这些措施治标不治本.在资金充裕且缺乏投资渠道的情况下,经济稍一稳定下来,内房市道随即回暖. --------------------------------------------------------------------------

美元兑日圆短期见顶/苏子

美元兑日圆近年来的单边跌浪始于2009年4月,当月汇价触及101.45高位后,便持续跌逾三年.留意2009年3月为美国联邦储备局启动QE1的重要月份,在QE1启动后的一个月,美元兑日圆便开始一个令众多投资者也感到摸不着头脑的大型下跌浪.这下跌浪也不知把多少逢低买入美元兑日圆的投资者弄至”输身家”的地步.故美国实行的QE措施,对美元所构成的严重负面冲击,其实主要落在美元兑日圆此货币组合上.过去数年,大部分投资者也认为,以日本的基本因素看,美元兑日圆不可能下跌,但不可能的事情还是发生了,美元兑日圆由101.45日圆高位大跌至75.54低位,下跌了2,591点子或25.54%,所以早前日本表示最近两个月来日圆的下跌,只不过是修正之前不合理升幅,其实并非毫无道理.不少投资者目前也相信未来日圆仍”有排跌”,而美元兑日圆”起码”可以升至100心理关口,而此100心理关口更已被一些分析员视为”合理水平”.

事实上,目前美国的QE措施有望随着全球经济环境好转,当地楼市已见底回升而告一段落,美国将进入”收水”阶段,这将有利美元汇价回升,故市场看好美元兑日圆大方向十分正常.不过,由于目前美元兑日圆的升势过急,有可能”停一停”.若美元兑日圆只是修正由启动QE1开始的大型下跌浪,则反弹此跌浪的61.8%及76.4%,目标可见91.55及95.34.目前美元兑日圆已回升至91.40高位了,与61.8%反弹目标相若.可以说,已成功修正了之前的绝大部分不合理跌幅,是否已到了”停一停”的时候?

目前市场仍一面倒看淡日圆,故美元兑日圆有可能在61.8%反弹目标附近短期见顶,即短期内未必能顺利进一步挑战更关键的76.4%反弹目标及100心理关口,反而有机会返回90心理关口以下波动.前晚及昨天欧罗兑美元在1.3530-1.3550间获得良好承接力,此区域可视作重要短期支持区,一旦失守,预料汇价可望返回1.35心理关口以下,并开始超卖调整市,在欧罗兑美元转弱下,欧罗兑日圆应有较大跌幅,并返回120关口以下.