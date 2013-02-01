新债招标: 台湾南亚10年期无担保公司债以1.50%定价,符合预期

路透台北2月1日 - 台湾台塑集团旗下南亚 周五公告,本次标售的七年及10年期无担保公司债定价分别为1.36%及1.50%.

南亚公告指出,在周三竞标101-3期无担保公司债总金额为60亿台币,其中七年、10年期发行量分别为24亿元、36亿元.

南亚前次是在去年7月底标售公司债,当时五年期及七年期券分别以1.25%及1.37%定价.

台塑集团为台湾主要公司债发行者;南亚长期发行人评等为"twAA-".(完)