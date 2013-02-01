港报财经评论:联想数度起落,增长前景剖析--经济日报2月1日

联想数度起落, 增长前景剖析/林瑞芬

港股乏善足陈,昨回挫92点至23,729点收市,守于去年9月延伸上升轨23,200恐仍无方向,半休市状态直至2月中旬为止.积极的话,研究已公布业绩公司.联想集团,该股昨收报8.07港元,跌2.8%.回看公司上市历史,1994年上市,2000年科网热潮下晋身恒指成分股,当年股价创16.46港元高位.但好景不常,2006年9月被剔出恒指成分股,2009年创下1.32港元低位.如此大高低错落,一来是资本市场变化.二来是身处电子/电脑消费产品行业,变化无常.论优点,公司虽然没APPLE前教主乔布斯般这类星级领导者出现过,但自1984年成立至今,以民企之身却在市场度过近三十年.相信公司在掌握消费产品的周期起伏,掌握各大地区的消费模式及水平发展,确有认识,故跌低又可起身.相反,毕竟消费潮流常变,宏观经济又有起跌,身处大潮流中,根本性决定市场及产品之竞争剧烈,力争纯利润率的提升,都是讲单位数字,如一时失手,盈利面变化落差也很剧烈,集团于1996年及2009年度曾出现亏损.

综观刚公布截至2012年12月底止第3季度业绩,营业额按年同比增加12%至93.6亿美元,主要来自中国、欧洲/中东/非洲区的刺激推动,毛利率增加0.4个百分点至11.8%.纯利增加34%至2.05亿美元,无论是营业额及纯利均是公司的历史新高.其中国智能手机业首次录得盈利,视为突破PC业务趋平的增长瓶颈.3季度内,联想的个人电脑收入同比增长7%,移动互联和数字家庭则同比上升77%.回看奠下联想全球个人电脑领导者地位的转折点,2005年5月1日以17.5亿美元的价格完成对IBM个人电脑事业部的收购,之后整合才有今日成果.于中国的相关个人电脑业务,于2012年度第3季、2013年度第1季、第2季及第3季的经营利润率分别为6%、6.5%、5.9%及6.3%,可见发展已达瓶颈,故市场对联想的智能手机业务发展重视.

综合券商意见,大多看好联想的MIDH业务只属辅助贡献,预计截至2013年3月底止全年每股盈利介乎5.8美仙至6.2美仙不等.到2014年3月底止,每股盈利预测介乎7.2美仙至8.3美仙不等.总括而言,联想做大做强多年,在市场站稳脚,但现实是电子/电脑产品推陈出新,潮流易改,随时有变,不宜长线地看好持有.

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钢价虽回升, 钢铁股观望/余少文

国企指数继续在12,000点水平整固及待变,而H股则陆续发出业务预告,惟见不少股份录得巨亏,个别扭亏转盈也是政府补贴所致,惟相信这只是黎明前的黑暗,当中钢铁价格有回升迹象,钢铁业今年应可出谷底.中国内地股市走势继续反覆,国企指数也是”五十步笑百步”,全日跌41点或0.3%,收12,130点,成交额降至156亿港元,只有27%主板H股可以逆市上升,当中又以发盈喜的电力股表现较好.而红筹指数跌40点或0.8%,收4,698点,成交额87亿港元,能源、内房、科技等股价下跌拖累指数.虽然中国内地股市反覆,但人民银行昨日逆回购额只有1,000亿元人民币,若然下周投放量维持在目前水平,可反映中国内地目前流动性充裕,A股后市可继续看好,A股好,国企也会好.

当然,最近数日见到不少H股发出去年业绩盈警,始终会影响股民入市信心,尤其已发预告或预报的H股已有35家,占总数近四分一,当中26家是盈警,部分亏损程度更是”天价”,好似中国中冶 蚀72亿元人民币,马鞍山钢铁 亏损近40亿元人民币,鞍钢股份 亏损扩大至42亿元人民币等,难怪大市升至目前水平,股民都在观望.至于钢铁股过去两年业绩不如人意,主要是钢材价格下跌以及库存上升所致,如马钢和鞍钢盈警内容所讲,其间中国内地和国际经济放缓,导致需求下降,以及产品价格竞争.即使重庆钢铁 发出盈喜,但通告中亦指出因为环保搬迁而获政府20亿元人民币补贴,故去年盈利可录得1亿元人民币.只是厂房搬迁应该做到环保行为,这是本份,故重钢的20亿元人民币补贴只是当地政府巧立名目发放而已,实际业绩表现跟马钢和鞍钢是”难兄难弟”,受累经济环境.

根据Wind资讯数据,中国内地钢材综合价格指数由2011年高位135点降至上周的107点,一年半下跌20%,期内库存也由900万吨升至去年11月的1,125万吨,难怪钢铁股业绩每况愈下.但再细心看钢材综合指数,见到指数去年9月跌穿100点后至今,走势是反覆回升,反映价格跌势或已喘定,至于钢材库存也由去年7月的1,418万吨回落至11月1,125万吨,乐观而言是去库存陆续见效.若然从钢铁股业绩预告来作粗略计算,马钢去年第四季料亏损最多8亿元人民币.鞍钢则为不足10亿元人民币,较去年第三季亏损分别12.4亿和11.9亿元人民币略为收窄.重钢在剔除补贴因素后的第四季亏损应是扩大至7亿元人民币,整体而言,钢铁股业绩在第四季确实有小许改善.