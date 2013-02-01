东京美债: 公债在亚洲市场基本持平,聚焦美国非农就业报告

RBC Dominion证券首席技术分析师George Davis在报告中指出,如果该收益率收在2.01%上方,可能测试约2.08%的通道顶部.2.01%是10年券收益率去年3-7月从2.40%降至1.38%的61.8%回档位.

10年期公债收益率1月创下2012年3月以来最大月度升幅,上升约22个基点,但迄今仍无法稳居2%的重要心理关卡上方.

不过若就业报告强劲,则可能有助清除这道障碍,因为这可能引发美联储或削减购债计划的预期.非农就业报告预计1330GMT出炉.

路透调查显示,1月非农就业岗位料将增加16万个,略高于12月增加的15.5万个.失业率则料持稳在7.8%.

"如果新增超过20万个岗位,对美国公债就很不利."一日系银行交易员说.(完)

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