东京美债: 公债在亚洲市场基本持平,聚焦美国非农就业报告

金砖国家：4月7日股汇市收盘纵览
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
RBC Dominion证券首席技术分析师George Davis在报告中指出,如果该收益率收在2.01%上方,可能测试约2.08%的通道顶部.2.01%是10年券收益率去年3-7月从2.40%降至1.38%的61.8%回档位.
10年期公债收益率1月创下2012年3月以来最大月度升幅,上升约22个基点,但迄今仍无法稳居2%的重要心理关卡上方.
不过若就业报告强劲,则可能有助清除这道障碍,因为这可能引发美联储或削减购债计划的预期.非农就业报告预计1330GMT出炉.
路透调查显示,1月非农就业岗位料将增加16万个,略高于12月增加的15.5万个.失业率则料持稳在7.8%.
"如果新增超过20万个岗位,对美国公债就很不利."一日系银行交易员说.(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪; 审校 徐文焰)
路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月7日(周五)走势纵览。
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.99 +0.95 +0.88 1939187 京东 32.01 -0.22 -0.68 5651022 新浪 70.60 -0.37 -0.52 735977 搜狐 39.05 -0.18 -0.46 93473 网易 277.22 +1.21 +0.44 781605 百度 172.44 -0.94 -0.54 1963453 台湾 台湾积体电路